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Країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро

Рада ЄС досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро
Про це заявила пресслужба Ради ЄС.

«Пропозиція була ухвалена Радою ЄС сьогодні за допомогою письмової процедури і вона буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро, кредити матимуть 10-річний пільговий період.

«Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції», — підкреслила пресслужба Ради ЄС.

11 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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