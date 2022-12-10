Мінфін США дозволив банкам Казахстану обслуговувати картки «Мір»

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США не заперечує проти обслуговування казахстанськими банками операцій за платіжними картками російської системи «Мір», які використовують фізособи.

Про це заявило Агентство з регулювання фінринку Казахстану.

«8 грудня 2022 року регулятори отримали лист від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), підрозділу Міністерства фінансів США, в якому відомство США не заперечує проти використання банківських карток системи «МІР» для операцій, що забезпечують повсякденну життєдіяльність фіз осіб, зокрема громадян, які переселилися з РФ до Казахстану», — йдеться у повідомленні.

Водночас операції з цією платіжною системою будуть перебувати під особливим контролем, щоб запобігти її використанню в обхід санкцій проти Росії, додали в Мінфіні США.

«Таким чином, казахстанські банки мають право приймати платежі та перекази по картах «МІР», а також здійснювати переказ готівки через банкомати для фізичних осіб.

При цьому рішення про приєднання до системи «МІР» казахстанські банки приймають самостійно на основі своїх стратегій розвитку та внутрішніх систем оцінки ризиків», — пояснили в казахстанському регуляторі.

У вересні Мінфін США пригрозив санкціями тим, хто допомагає використовувати картки «Мір» за межами Росії.