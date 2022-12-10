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Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину — знищено повністю

Ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а частину — «повністю зруйновано»

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков, передає CNN.

Україна використовувала «великі мішки з піском» для захисту обʼєктів, зазначив чиновник.

У щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні державний енергопостачальник Укренерго заявляє, що ситуація «залишається складною, але контрольованою». Однак у компанії визнали, що «всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені», а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.

У компанії зазначили, що на вихідних у країні буде «суттєве покращення» в питанні відновлення електропостачання.

10 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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