Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони Во Франции презервативы для молодежи станут бесплатными с 2023 года » За добу Росія втратила на війні в Україні щонайменше 310 загарбників, бронемашину й артсистему РФ втратила за час повномасштабного вторгнення в Україні понад 93,3 тис. окупантів, 5912 бронемашин і ще 4531 одиниці іншої техніки Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого до 9 грудня Росія втратила: особового складу – близько 93 390 (+310) осіб,

танків – 2937 (+0) од,

бойових броньованих машин – 5912 (+1) од,

артилерійських систем – 1926 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО – 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,

спеціальна техніка – 164 (+0). Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.