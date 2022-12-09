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За добу Росія втратила на війні в Україні щонайменше 310 загарбників, бронемашину й артсистему

російська техніка
РФ втратила за час повномасштабного вторгнення в Україні понад 93,3 тис. окупантів, 5912 бронемашин і ще 4531 одиниці іншої техніки

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 9 грудня Росія втратила:

  • особового складу – близько 93 390 (+310) осіб,
  • танків – 2937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 5912 (+1) од,
  • артилерійських систем – 1926 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 164 (+0).

Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.

9 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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