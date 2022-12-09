ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Ухвала відкриває шлях для внесення його до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію. У випадку ж повернення до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом 48 годин», – йдеться в повідомленні.

Шевченка та ще чотирьох високопосадовців «Укргазбанку» підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку. Схема діяла майже п’ять років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат агентам був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.