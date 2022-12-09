Український фільм «Клондайк» потрапив до лонглиста премії «Оскар»

Українська стрічка «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач потрапила у довгий список номінантів на цьогорічну премію «Оскар».

Про це повідомили на сайті Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Усього у лонглисті кінопремії представлено 92 картини. Український ігровий фільм «Клондайк» заявлено у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про те, чи потрапить стрічка Марини Ер Горбач до короткого списку премії, стане відомо 21 грудня.

Про стрічку «Клондайк»

«Клондайк» – український ігровий драматичний фільм 2022 року, знятий режисеркою Мариною Ер Горбач. У сюжеті стрічки події російсько-української війни та збиття літака рейсу MH17. Український Оскарівський Комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар 2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Премії та нагороди

«Клондайк» вже встиг здобути низку премії та нагород міжнародних кінофестивалів. Зокрема стрічка отримала відзнаку журі на Бельгійському кінофестивалі Film Fest Gent та здобула п‘ять нагород на міжнародному кінофестивалі Antakya Film Festivali у Туреччині.

Крім того, «Клондайк» виборов приз екуменічного журі секції Panorama Берлінського міжнародного кінофестивалю та отримав відзнаку на міжнародному фестивалі Sundance Film Festival 2022 у Сполучених Штатах Америки.