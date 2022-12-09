Премьер Индии отменил встречу с Путиным из-за ядерных угроз в адрес Украины

Российско-индийский саммит, который проходил каждый год с начала 2000-х и был отменен лишь однажды, во время пандемии-2020, на этот раз не состоится из-за угроз Путина применить ядерное оружие в Украине, пояснил источник Bloomberg.

Отношения России и Индии остаются крепкими, подчеркнул он, но Моди считает, что встреча с российским президентом в настоящий момент не принесет ему выгод.

Российский чиновник на условиях анонимности подтвердил Bloomberg отмену саммита. По его словам, о том, что это произойдет, стало понятно еще в сентябре, на саммите ШОС в Узбекистане, где Моди призвал Путина искать мира с Украиной и заявил, что нынешняя эпоха — «не эпоха войны».