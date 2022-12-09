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Предполагаемую мать детей Шойгу лишили вида на жительство в Литве

Суд в Вильнюсе признал законным решение МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каминскас, которую называют матерью двух детей министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение.

Елена Каминскас получила временный вид на жительство в Литве в 2017 году. Летом 2022 года разрешение отозвали. Также ей запретили въезжать в Литву в течение пяти лет и в страны Шенгенского соглашения – в течение трёх. Департамент миграции при МВД Литвы не объяснил причин своего решения. Каминскас попыталась обжаловать постановление в суде.

Судебные заседания были закрытыми, так как заинтересованной стороной по делу проходит Департамент государственной безопасности Литвы. ДГБ считает, что присутствие Каминскас в Литве может угрожать национальной безопасности государства «из-за её связей с российскими структурами». Соответствующее заключение ДГБ представило в департамент миграции при МВД.

  • Каминскас, в девичестве Шебунова, – бывшая бортпроводница лётного отряда российского МЧС, которое более двадцати лет возглавлял Шойгу. О её общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная «Экспресс-газета», а в 2019-м – российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008-м Шебунова родила дочь Дарью Сергеевну.
  • Не позднее 2019-го она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Он официально удочерил Дарью, девочка получила литовское гражданство. Сама Шебунова по-прежнему гражданка России.
  • В официальной биографии Шойгу его дети от Шебуновой не упоминаются. С 1977 года он женат на Ирине Шойгу (Антипиной), у них двое детей.
9 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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