ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ПРОЇЗДУ

В кожному населеному пункті є території, в’їзд до котрих можливий тільки в разі отримання санкції (дозволу). Для організації контролю за доступом в сучасних умовах компанія TISO виготовляє спеціальні пристрої, здатні виконувати цю роботу в автоматичному режимі. Ці пристрої називаються автоматичними шлагбаумами і вони здатні не просто зачинити проїзну дорогу, але провадять доступ дистанційно, надаючи право проїзду за допомогою картки-перепустки, а поєднані з іншим устаткуванням, що використовується при паркуванні чи для блокування руху транспорту, функціональні можливості та корисна дія від автоматичних шлагбаумів зросте в кілька разів. При цьому керівник-розпорядник переміщення транспортних засобів на території, що під охороною, буде оперативно володіти всією інформацією про ситуацію в цій сфері.

Перелік місць, де такий регулятор транспортного руху може знадобитися, є дуже широким: будь-які території державних установ, місця в’їзду до двору торгово-розважальних центрів, бізнес-офісів, всередину спортивних комплексів, різноманітних закладів, до територій котеджних селищ і просто у двори житлових кварталів.

Звісно, що спосіб, використаний для вирішення питання як зачинити несанкціонований доступ може бути неавтоматичним, а контроль за процесом буде покладений на співробітника-охоронця. В цьому випадку можливе розширення варіантів прийняття рішень, але й «людський фактор» теж може бути задіяний. В разі встановленого автоматичного пристрою компанія TISO запевняє, що не доведеться витрачати безліч робочого часу на намагання переконати порушників правила доступу покинути територію.

Щодо додаткової інформації варто зазначити, що шлагбауми розраховані на безвідмовну експлуатацію назовні при стандартних температурах, характерних для нашого клімату. Вони можуть мати більш яскраве світлове підсвітлення та більшу довжину стріли.

Принагідно зазначимо, що в місцях, що потребують постійного чи майже постійного захисту від несанкціонованого доступу транспортних засобів більш корисними стануть блокувальники проїзду, або стовпи, встановленні поперек всієї ширини проїзду.

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