Велика Британія купує закупить тисячі NLAW

Компанія Saab отримала замовлення від Міністерства оборони Великої Британії на легкі протитанкові комплекси NLAW.

Про це повідомили у пресрелізі Saab.

Комплекси будуть зібрані на заводі Thales у Белфасті в Північній Ірландії та доставлені до британської армії.

У Міноборони Сполученого Королівства зазначили, що угода на суму 229 мільйонів фунтів стерлінгів передбачає збірку тисяч NLAW.

Кілька тисяч легких протитанкових комплексів будуть поставлені збройним силам Великої Британії протягом 2024-2026 років.

Контейнери протитанкових комплексів NLAW. Фото з відкритих джерел

Вони надійдуть на додаток до близько 500 одиниць NLAW, які будуть поставлені в 2023 році в рамках окремої закупівлі.