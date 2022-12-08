Угорщина виступає проти чергового пакету санкцій ЄС проти Росії

Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій, можливо, країна скористається своїм правом вето проти будь-якого рішення ЄС, яке потребує одностайності

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

«На зустрічі послів країн ЄС, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії й пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам», — йдеться у публікації.

Деякі дипломати занепокоєння, що Угорщина скористається своїм правом вето проти будь-якого рішення ЄС, яке потребує одностайності. Один високопоставлений дипломат ЄС сказав виданню, що можна очікувати «радикальних кроків». Будапешт також може накласти вето на розширення Шенгенської зони без контролю на кордоні до Хорватії та, можливо, Румунії та Болгарії.