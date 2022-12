У співачки Селін Діон виявили рідкісну невиліковну хворобу

У 2014 році зірка, чия балада My Heart Will Go On із саундтреку до «Титаніка», отримала «Оскар» за найкращу пісню, заявила, що призупиняє свою кар’єру «на невизначений термін», оскільки її чоловік Рене Анжеліль боровся з раком.