Войска РФ завезли установки PCЗО «Град» на территорию ЗАЭС В Бердянську підірвали авіабазу окупантів » У співачки Селін Діон виявили рідкісну невиліковну хворобу Селін Діон розповіла, що у неї діагностували синдром м’язової скутості (SPS), рідкісний неврологічний розлад з ознаками аутоімунного захворювання. 54-річна канадська співачка розповіла своїм 5,2 мільйонам підписників в інстаграмі, що через це у її м’язах виникають мимовільні спазми. За її словами, їй важко ходити та співати, тому вона не зможе відпрацювати заплановані концерти у Великій Британії та Європі наступного року. «Я давно маю проблеми зі здоров’ям», — сказала Діон. «І мені було важко протистояти цим викликам і розповісти про все, через що я пройшла», — додала вона в емоційному відео. «Нещодавно мені діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад під назвою «синдром м’язової скутості», на який страждає одна людина на мільйон». «Спазми впливають на всі аспекти мого повсякденного життя, іноді викликають труднощі під час ходьби, не дозволяють мені використовувати свої голосові зв’язки, щоб співати так, як я звикла». «Мені боляче казати вам сьогодні, що це означає, що я не буду готова відновити свій тур по Європі в лютому», — зазначила співачка. Кінець Instagram допису, 1 У 2014 році зірка, чия балада My Heart Will Go On із саундтреку до «Титаніка», отримала «Оскар» за найкращу пісню, заявила, що призупиняє свою кар’єру «на невизначений термін», оскільки її чоловік Рене Анжеліль боровся з раком. Хоча вона відновила виступи за рік, на початку 2016 року вона знову пішла зі сцени після трагічної смерті Анжеліла та її брата Деніела Діона. Зрештою вона повернулася зі студійним альбомом Courage 2019 року, в якому мала спільні роботи з Сією, Семом Смітом і Девідом Геттою. «Це було важко» На підтримку альбому зірка поїхала у світове турне, значну частину якого довелося відкласти через пандемію Covid. Вона була змушена знову перенести дати концертів цьогоріч через «сильні та постійні м’язові спазми». У четвер Діон запевнила своїх шанувальників, що з нею працює «чудова команда лікарів, щоб допомогти одужати», а діти підтримують її та допомагають. Вона пояснила: «Я щодня наполегливо працюю зі своїм терапевтом зі спортивної медицини, щоб відновити сили та здатність виступати знову, але я повинна визнати, що це важко». «Єдине, що я вмію, — це співати. Це те, чим я займалася все своє життя, і це те, що я люблю робити найбільше, — додала зірка. — Я дуже сумую за вами». «Я завжди викладаюся на 100 відсотків, коли роблю своє шоу, але мій стан не дозволяє мені це робити зараз», — сказала Діон. Що таке SPS і чи є від нього ліки? SPS є дуже рідкісним і недостатньо вивченим захворюванням. За даними британського Національного інституту неврологічних розладів, воно характеризується «мінливою ригідністю м’язів тулуба та кінцівок і підвищеною чутливістю до таких подразників, як шум, дотик і емоційний стрес, що може викликати м’язові спазми». «Люди з SPS можуть бути занадто хворими, щоб ходити чи рухатися, або вони бояться вийти з дому, тому що вуличний шум, наприклад, звук клаксона, може спровокувати судоми та падіння». «Більшість людей із SPS часто падають, а оскільки у них відсутні нормальні захисні рефлекси, травми можуть бути серйозними». Хоча ліків від SPS не існує, є методи лікування, зокрема ліки проти тривожності та міорелаксанти, які можуть уповільнити захворювання.