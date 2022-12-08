Сучасне брендоіве взуття за доступними цінами

Сучасне брендове взуття, це не тільки гарний зовнішній вигляд, але й функціональніість, та довговічність. Якщо ви маєте необхідність змінити своє взуття, наприклад вибрати нові чоловічі черевики, то ідеальний варіант замовляти його в чудовому интернет-магазині https://marigo.in.ua/muzhskaya-obuv-ua/muzhskie-tufli-ua , з доставкою по всій території України. Інтернет-магазин Marigo забезпечує весь цикл продажу, а також продає необхідні аксесуари з длгляду за взуттям. В магазині присутні найкращі моделі взуття, в тому числі чоловічого взуття, оріентованого по стилям та на різні випадки і заходи.

Як вибрати собі чоловічі туфлі

Правила вибору чоловічих туфель залежать від заходу, який ви збираєтесь відвідати. Туфлі можуть бути як повсякденними, так і для особливих випадків. Оксфорди найчастіше призначені для носіння з костюмом повсякденно чи на певні заходи. Менш офіційними є дербі. У них звужений носок і відкрита шнурівка. А якщо вам потрібні туфлі на кожен день у теплу погоду, то вам підійдуть стильні броги, які відрізняються наявністю перфорації. Вони легкі та зручні.

Туфлі без шнурівки – це лофери. Вони найкращі для носіння з повсякденним одягом – джинсами, сорочкою навипуск, тощо.

У якісному взутті ви можете міняти устілки — вони ніколи не клеїться. Крім того, для якісного взуття характерний подвійний шов та підбій із твердої гуми на шкіряній підошві. Також завжди перевіряйте задник у туфлях та підйом. Підйом повинен бути м’яким, на відміну від задника, де він зроблений надійним, а його верхня частина має посилену прошивку та щільний, зносостійкий матеріал.

Догляд за туфлями.

Взуття потребує догляду та охайності, і тоді воно буде служити вам довго. Найголовніше правило — якщо ви прийшли з вулиці і у вас вологе взуття, то обов’язково його обітріть відразу ж сухою тканиною. Намагайтеся щодня чистити взуття та використовуйте рекомендовані засоби догляду за тими моделями, які є у вас в наявності.

Взуття зберігайте вдома у сухому чистому місці. Якщо ж ви збираєтеся зберігати взуття тривалий час, то ховайте в коробку, а коробку краще підписати — так зручніше буде згодом знайти необхідні туфлі.

Інтернет-магазин Marigo забезпечує доставку замовлень на всій території України, а також попереднє замовлення на протязі двох днів. Ви можете вибрати будь-які чоловічі туфлі в каталозі магазину або замовити їх по телефону.