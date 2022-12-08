Россия проигрывает экономическую войну Западу — западные СМИ

Лондонская Times публикует развернутый комментарий, посвященный состоянию экономики России на фоне санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Как как передает ОффШор, формально экономическое положение страны остается стабильным, но на практике это далеко не полная картина.

С одной стороны, сообщает Times, Москва ограничила поставки газа в Европу и этим вызвала инфляционный кризис на Западе, который привел к снижению жизненных стандартов и смог несколько ослабить общественную поддержку Украины.

Кроме того, официальные экономические российские данные рисуют вполне благополучную картину. Рубль, резко упавший в начале войны, сейчас укрепился и остается одной из самых успешных валют в этом году. По статистике, в первой половине 2022-го ВВП России сократился всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 12 месяцев, вероятно, упадет менее чем на 3%. Инфляция при этом составит 13%. До конца февраля российский бюджет выполнялся с профицитом.

Однако при этом Times цитирует доклад известного российского оппозиционера Владимира Милова (признан в России СМИ, выполняющим функции «иноагента», недавно также объявлен в розыск), в котором описана совсем иная статистика.

Документ, составленный для брюссельского аналитического центра Wilfried Martens, приводит такие данные:

Укрепление рубля частично объясняется доходами от продажи нефти и газа по завышенным во время войны ценам. Но оно также связано с ограничениями, введенными Центробанком России, которые, вместе с санкциями, обрушили российский импорт примерно на 70%.

К третьему кварталу из-за санкций экспорт газа упал на 40%, угля – на 9%.

В сентябре производство автомобилей снизилось на 77,4%.

Резко сократилась численность работоспособного населения –по официальным данным, только за октябрь [когда многие россияне бежали от мобилизации] — на 600 тыс. человек и, вероятно, это наиболее квалифицированные специалисты.

Продажи в магазинах упали на 10% — это свидетельство намного более глубокого экономического падения, чем фиксирует официальная статистика.

Хотя по официальным данным безработица составляет всего 4%, к концу второго квартала 13% всего работоспособного населения России, или около 4,3 млн человек, были вынуждены уйти в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск, или же простаивали.

Все это Милов описывает как «потемкинскую» картину, которую Владимир Путин создает, чтобы убедить мир в устойчивости российской экономики перед санкциями.

«Но долго ли он сможет продержать этот фасад?» – спрашивает автор публикации. И отвечает: «Чем дольше будут действовать санкции, тем большим будет ущерб».

«На самом деле Россия проигрывает экономическую войну точно так же, как она проигрывает войну на поле боя, — заключает обозреватель Times. — Реальные доходы в России сегодня ниже на 10% по сравнению с 2014 годом, когда Путин начал первое вторжение в Украину. У него также нет хороших вариантов переориентирования российской экономики, чтобы компенсировать потерянную торговлю с Западом».

«Запад должен и дальше наращивать давление, в том числе убеждая третьи страны, чтобы они не помогали Москве обходить санкции. Путин думал, что европейцы дрогнут перед лицом российского экономического давления этой зимой. Но вместо этого их газовые хранилища заполнены, и они только что ввели эмбарго на российскую нефть и потолок цен на российский газ. По этому вопросу, как и по очень многим другим, он просчитался».