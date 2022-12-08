Меркель: Минские соглашения дали Киеву время стать сильней

Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были «заморозкой» конфликта, а не его решением, и дали Украине «драгоценное время», чтобы стать сильнее. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в интервью изданию Die Zeit, опубликованном в среду, 7 декабря.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 — это не Украина сегодня», — заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

«И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», — добавила Меркель.

Меркель объяснила решение о строительстве «Северного потока — 2»

Отвечая на вопрос о запуске газопровода «Северный поток — 2», Меркель подчеркнула, что заявку на его одобрение подавало не правительство, а компании. «В конечном счете, для федерального правительства и для меня это было вопросом решения, будем ли мы принимать новый закон в качестве политического акта, прямо отказывающего в одобрении «Северного потока — 2», — объяснила Меркель.