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Британская разведка: на линию фронта в Луганской области прибыли части элитной 1-й танковой армии РФ

Свою очередную сводку минобороны Британии посвящает прогнозам дальнейших событий в Луганской области.

  • На линию фронта возле города Сватово в Луганской области, судя по всему, переброшены части 1-й гвардейской танковой армии РФ, которая относится к разряду элитных.
  • В ходе войны эта армия уже понесла значительные потери, в частности, при отступлении из Харьковской области в сентябре 2022 года. Сейчас, судя по всему, состав армии пополнен призванными в рамках частичной мобилизации. Но все равно ее личный состав значительно меньше утвержденных уставом 25 тысяч человек.
  • Российские силы завершили подготовку почти беспрерывной 60-ти километровой системы траншей между Сватово и российской границей. Несмотря на впечатляющую протяженность, глубина системы и ее оборонительные способности пока неясны.
  • Эффективность 1-й гвардейской танковой армии и других формирований, ведущих оборонительные действия, будет во многом зависеть от степени их взаимодействия и поддержки тыла, резюмируют аналитики.

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8 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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