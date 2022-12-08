Україна домагатиметься зниження «цінової стелі» на російську нафту до $30-35 за барель Вчені знайшли найстарішу ДНК » Британская разведка: на линию фронта в Луганской области прибыли части элитной 1-й танковой армии РФ Свою очередную сводку минобороны Британии посвящает прогнозам дальнейших событий в Луганской области. На линию фронта возле города Сватово в Луганской области, судя по всему, переброшены части 1-й гвардейской танковой армии РФ, которая относится к разряду элитных.

В ходе войны эта армия уже понесла значительные потери, в частности, при отступлении из Харьковской области в сентябре 2022 года. Сейчас, судя по всему, состав армии пополнен призванными в рамках частичной мобилизации. Но все равно ее личный состав значительно меньше утвержденных уставом 25 тысяч человек.

Российские силы завершили подготовку почти беспрерывной 60-ти километровой системы траншей между Сватово и российской границей. Несмотря на впечатляющую протяженность, глубина системы и ее оборонительные способности пока неясны.

Эффективность 1-й гвардейской танковой армии и других формирований, ведущих оборонительные действия, будет во многом зависеть от степени их взаимодействия и поддержки тыла, резюмируют аналитики. Social embed from twitter