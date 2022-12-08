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Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Бриттни Грайнер

Между Россией и США произошёл обмен заключёнными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую в России, обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в Соединённых Штатах.

Первым об обмене сообщил телеканал CNN. Обмен подтвердили и российская, и американская стороны.

Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Она находится в самолёте по пути на родину.

 

Ранее в этом году, уже после российского вторжения в Украину, произошёл обмен осуждённого в России американца Тревора Рида на находившегося в тюрьме в США российского лётчика Константина Ярошенко. Переговоры об обменах — один из немногих примеров сохраняющихся, несмотря на резкое ухудшение отношений, контактов между Москвой и Вашингтоном.

Обсуждалась также возможность обмена ещё одного осуждённого в России американца, Пола Уилана, которого российский суд признал виновным в шпионаже. По словам его адвоката, Уилан остаётся в колонии и переговоры о его возможном обмене продолжаются.

8 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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