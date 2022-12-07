Кулеба: украинские посольства продолжают получать подозрительные отправления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в за последние два дня в украинские посольства и консульства за рубежом продолжают приходить подозрительные пакеты и конверты.

Всего в 15 посольств и консульств пришла 31 подозрительная посылка, рассказал министр.

«На всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно отправка приходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК», — написал он у себя в «Фейсбуке».

По словам Кулебы, это указывает на профессиональный уровень этой «кампании террора» против украинских дипломатов. Что находилось в последних конвертах, Кулеба не уточнил.

Ранее мы рассказывали, что украинские дипломаты получали посылки, в которых находились «глаза животных».