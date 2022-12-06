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ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 5 танків

За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників досягла 92 200 людей — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+61),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
6 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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