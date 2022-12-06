В Іспанії затримати наркоторговців, що перевозили марихуану як гуманітарну допомогу для України В Курске атакован аэродром — сильный пожар » ЗСУ за добу знищили 510 окупантів та 5 танків За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників досягла 92 200 людей — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,

артилерійських систем – 1 915 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),

крилатих ракет ‒ 592 (+61),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).