Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро

Министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщает ОффШор.

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», – сказал он.

В частности, страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

«К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.