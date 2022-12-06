В Індонезії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за позашлюбний секс, він розповсюджуватиметься і на туристів

Про це повідомляє CNN.

Новий кримінальний кодекс країни забороняє співмешкання до шлюбу, віровідступництво та передбачає покарання за образу президента чи вираження поглядів, що суперечать національній ідеології.

Відтепер позашлюбний секс потягне за собою рік позбавлення волі. В законі є обмеження, хто може подати відповідну скаргу — наприклад, батьки дітей, які проживають у цивільному шлюбі.

За богохульство загрожуватиме покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

«Всі погодились ратифікувати цей закон. Старий кодекс країни був голландським спадком та більше не актуальний», — заявив Бамбанг Вуріанто, депутат, який очолював парламентську комісію, яка відповідала за перегляд кодексу колоніальної епохи.

Міністр юстиції та прав людини Ясонна Лаолі заявила, що новий кримінальний кодекс «враховує всі інтереси народу» та що законодавці зробили усе можливе, аби задовольнити «суспільні прагнення». Вона також запропонувала всім невдоволеним звернутися за переглядом до Конституційного суду.

Правозахисники зазначають, що цей закон особливо тяжко обмежить жінок.

«Те, що ми спостерігаємо — величезна невдача в тяжкому прогресі Індонезії у захисті прав людини після революції 1998 року. Цей кодекс взагалі не мали приймати», — прокоментував ситуацію, що склалася, виконавчий директор Amnesty International Indonesia Усман Хамід.