У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.

«Насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему.

Виробництво нових ракет — воно є. Воно абсолютно мізерне у порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують.

Якщо казати про конкретні цифри та обсяги — нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію…

Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль.

Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння».