У Росії залишилося ракет ще на кілька масштабних обстрілів – Буданов

Очільник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що у російських військових ракет для ударів по Україні залишилося ще на кілька масових атак.
«Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть», — сказав він в ефірі телемарафону.
Він також наголосив, що запаси високоточного озброєння в Росії підходять до завершення.
«Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові знають про цю проблему», — сказав голова ГУР міноборони.
Буданов також додав, що попри те, що нові ракети й виробляють, проте їхня кількість мізерна в порівнянні з тією, яку росіяни витрачають на удари по Україні.
«Виробництво нових досить обмежене. Виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння», — сказав він.
Щодо допомоги Ірану, то станом на початок грудня він так і не передав Росії жодної балістичної ракети, додав Буданов.
Станом на зараз жодну балістичну ракету Іран так і не поставив РФ. Та сама історія і з Китаєм.
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