40 лет назад был написан роман, легший в основу сценария «Списка Шиндлера» В Одесі відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури та деяких районів міста » У Росії залишилося ракет ще на кілька масштабних обстрілів – Буданов Очільник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що у російських військових ракет для ударів по Україні залишилося ще на кілька масових атак. «Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть», — сказав він в ефірі телемарафону. Він також наголосив, що запаси високоточного озброєння в Росії підходять до завершення. «Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові знають про цю проблему», — сказав голова ГУР міноборони. Буданов також додав, що попри те, що нові ракети й виробляють, проте їхня кількість мізерна в порівнянні з тією, яку росіяни витрачають на удари по Україні. «Виробництво нових досить обмежене. Виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння», — сказав він. Щодо допомоги Ірану, то станом на початок грудня він так і не передав Росії жодної балістичної ракети, додав Буданов. Станом на зараз жодну балістичну ракету Іран так і не поставив РФ. Та сама історія і з Китаєм.