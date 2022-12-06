 
«  
  »

У Росії залишилося ракет ще на кілька масштабних обстрілів – Буданов

Очільник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що у російських військових ракет для ударів по Україні залишилося ще на кілька масових атак.

«Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть», — сказав він в ефірі телемарафону.

Він також наголосив, що запаси високоточного озброєння в Росії підходять до завершення.

«Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові знають про цю проблему», — сказав голова ГУР міноборони.

Буданов також додав, що попри те, що нові ракети й виробляють, проте їхня кількість мізерна в порівнянні з тією, яку росіяни витрачають на удари по Україні.

«Виробництво нових досить обмежене. Виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння», — сказав він.

Щодо допомоги Ірану, то станом на початок грудня він так і не передав Росії жодної балістичної ракети, додав Буданов.

Станом на зараз жодну балістичну ракету Іран так і не поставив РФ. Та сама історія і з Китаєм.

6 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  