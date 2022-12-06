У Міненерго заявили, що Росію треба позбавити статусу країни — члена МАГАТЕ

Росію треба позбавити статусу країни — члена Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через окупацію Запорізької АЕС

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

«Ми впевнені, що Росію треба позбавляти членства у цій організації», — сказав міністр і наголосив, що окупація ЗАЕС є порушенням правил ядерної безпеки і основ здорового глузду.

Незважаючи на те, що СРСР був одним із засновників МАГАТЕ, а Росія стала правонаступницею Радянського союзу, роль і місце в цій організації країни, яка вчиняє акти ядерного тероризму, мають бути переглянуті, підкреслив Галущенко.

«Російська війна в Україні змінила все, що існувало досі в системах безпеки, у тому числі і в ядерній галузі. Ми не можемо за нинішніх обставин керуватися старими моделями, маємо приймати нові і швидкі рішення», — сказав очільник Міненерго.