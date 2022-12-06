Шэрон Стоун рассказала, что серьезно разрушило ее карьеру

Шэрон Стоун заявила, что ее карьера пострадала, поскольку она активно занималась просвещением в области СПИДа. Актриса призналась, что также получала многочисленные угрозы из-за своей деятельности.

Как рассказала 64-летняя актриса журналистам на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, она «не представляла, с каким сопротивлением, жестокостью, ненавистью и угнетением столкнется».

Шэрон Стоун еще в 90-х начала работать с благотворительным фондом amfAR, который помогает больным СПИДом. Фонд основала Элизабет Тейлор в 1991 году и несколько лет была председателем организации. Позже ее сменила Шэрон Стоун.

Во время работы с фондом Стоун столкнулась с угрозами. «Я работала с фондом 25 лет, пока средства от СПИДа не стали рекламировать по телевидению, как аспирин. Эта деятельность разрушила мою карьеру. Я не работала восемь лет, мне постоянно угрожали, в том числе моей жизни, и я решила, что я должна продолжать».

Несмотря на это, Стоун призналась, что ни о чем не жалеет.

В июле прошлого года Стоун впервые за шесть лет провела благотворительный гала-концерт amfAR в Каннах. В 2020 году Шэрон Стоун получила премию «Наследие» от фонда Элизабет Тейлор, который занимается борьбой со СПИДом.

Ранее Шэрон Стоун призналась, что фильм «Основной инстинкт», который стал знаковым в ее карьере, разрушил ее жизнь. Актриса призналась, что она лишилась опеки над ребенком, поскольку люди думали, что она снимается в секс-фильмах, и сопоставляли ее с ее героиней.