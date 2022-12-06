«Путин уничтожил свой самый важный рынок» — Европа прощается с российской нефтью

Энергомост Россия — Европа, построенный во времена Леонида Брежнева, по которому на Запад отправлялось сырье, а на Восток — технологии и ширпотреб, отправляется на свалку истории.

Морской экспорт российской нефти в Европу на неделе, завершившейся 2 декабря, рухнул до 310 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основе статистики танкерных перевозок.

По сравнению с предыдущей неделей поставки упали на треть, по сравнению с началом ноября — почти на 60%, а если сравнивать с довоенными объемами — более чем в 5 раз.

Полностью отказались от морских поставок российской нефти Польша, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Финляндия, Румыния и Литва.

Италия сократила закупки втрое по сравнению с началом ноября после того, как власти ввели внешнее управление на НПЗ «Лукойла» — одном из крупнейших в стране, на который приходится 20% мощностей нефтепереработки. Продолжали покупать российскую нефть Болгария (125 тысяч баррелей в сутки), Хорватия (менее 100 тысяч) и Нидерланды (100 тысяч), где расположен крупнейший в ЕС нефтяной порт Роттердам.

Но 5 декабря страны ЕС вводят эмбарго на российские баррели и одновременно запрещают страховать танкеры, которые везут нефть дороже 60 долларов за бочку — условного потолка цены.

Развязавший войну с Украиной и добившийся санкций президент Владимир Путин «уничтожил свой самый важный рынок для нефти», говорит вице-президент S&P Global Даниел Йергин. До войны в ЕС уходило больше 50% морского нефтяного экспорта из России — 1,6 млн баррелей в сутки из 3 млн.

Это же касается и газа, и угля, констатирует Йергин: российские угольщики с лета находятся под европейским эмбарго и вынуждены искать пути в Азию, продавая сырье в убыток, а поставки российского газа в Европу рухнули почти в 5 раз после того, как «Газпром» последовательно отключил трубопроводы «Ямал — Европа» и «Северный поток».

Потеря европейского рынка сулит России падение экспортных доходов, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Пока нефтяникам удавалось перенаправить в Турцию, Индию и Китай все объемы, от которых отказался ЕС, заманивая покупателей скидками, достигавшими 40%.

Но после эмбарго даже «теневой» флот из списанных на металлолом танкеров едва ли поможет России удержать объемы поставок: невостребованными останутся 1,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно, оценивает Анооп Сингх, аналитик британского судового брокера Braemar.

Экспорт сырой нефти может пострадать, согласна Орлова, а следом — экспорт нефтепродуктов, которые перенаправить в Азию будет куда сложнее «в силу низкого спроса на эти товары на азиатских рынках».

Сейчас российская экономика зарабатывает на экспорте 35–40 млрд. Но значительные доходы «будет почти невозможно сохранить на горизонте 2023 года», считает Орлова. На нефть, газ и нефтепродукты приходится примерно 50% экспортной выручки, и их динамика «окажет серьезное влияние на российский торговый баланс», прогнозирует она