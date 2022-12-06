Американская актриса Кирсти Элли умерла от рака

Об этом пишет BBC со ссылкой на родных кинозвезд.

«С грустью сообщаем вам, что наша невероятная, яростная и любящая мать умерла», – написали ее дети.

В заявлении семьи не уточняется, какой рак был у Кирсти Элли, но сказано, что его «недавно обнаружили».

«Она была в окружении своей ближайшей семьи и боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в своей бесконечной радости от жизни и любых ожидающих впереди приключений», — говорится в заявлении. — «Какой бы она ни была знаковой на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой».

Родные также выразили восторг ее «любовью к жизни, ее детям, внукам и многим животным, не говоря уже о ее вечной радости от творчества».

Джон Траволта, снимавшийся с ней в сериале «Смотрите, кто говорит», выразил свое соболезнование в Instagram .

«Кирсти была одним из самых особых отношений, которые я когда-либо имел. Я люблю тебя, Кирсти. Я знаю, что мы еще увидимся», — написал актер.

Справка. Кирстен Луиз «Кирсти» Элли — американская актриса и комедиантка, родилась 12 января 1951 года в городе Вичита, штат Канзас.