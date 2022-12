Британская разведка: количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной сократилось Очі тварин у конвертах: зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах » Зеленський став людиною року за версією Financial Times Президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією Financial Times. «Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу… Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року». Українського президента із його щоденними зверненнями порівнюють із британським прем’єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем. Зеленський, на думку Financial Times, подібний до Черчилля, який виступив по радіо, щоб згуртувати свою країну під час бліцкригу.