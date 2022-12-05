За одни сутки атакована вторая авиабаза российской стратегической авиации

За одни сутки атакована вторая авиабаза российской стратегической авиации. На этот раз взрыв был зафиксирован на авиабазе Дягилево под Рязанью, где базируются стратегические бомбардировщики Ту95. Как сообщают очевидцы, на авиабазе было слышно как минимум два сильных взрыва.

Утром 5 декабря, практически синхроннос взрывами на авиабазе в Энгельсе жителей окраины Рязани разбудил громкий хлопок. Соответствующая информация появилась в социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидца, в районе ощущается сильный запах керосина.

В Дягилево находятся военный аэродром, авиаремонтный завод. Очевидцы сообщают о запуске в той стороне сигнальной ракеты.

Громкий звук было слышно в других районах Рязани, в частности, в районе площади Победы.

Про предварительным данным на авиабазе во время заправки самолета Ту95 был атакован бензовоз.

Официально местные СМИ сообщили, что в результате ЧП погибли три человека, а пострадали еще шесть. Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.