Очі тварин у конвертах: зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах

Зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам, у тому числі три — за останню добу
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.
«Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії. Загалом уже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах», — написав він.
Ніколенко підкреслив, що це не лякає українських дипломатів, які продовжують працювати на перемогу.
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