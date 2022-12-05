Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Це були хлопці з Грузії, які воювали за Україну у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Хлопці потрапили до оточення. Вони відмовилися здаватися у полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України», — зазначив Мамулашвілі.

Командир «Грузинського національного Легіону» Мамука Мамулашвілі. Фото: Арміяінформ

Командир «Грузинського національного Легіону» також додав, що у Грузії смерті хлопців спричиняють тільки наплив нових добровольців в Україну.

«Грузія знайома з ситуацією, яка зараз розгорнулася в Україні. Грузинське суспільство підтримує Україну та співчуває всім українцям», — наголосив Мамулашвілі.