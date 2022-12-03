У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник G7 і Австралія домовились про обмеження ціни на російську нафту » За минулу добу окупанти нанесли 5 ракетних та 27 авіаційних ударів по інфраструктурі й позиціях ЗСУ 2 грудня ворог здійснив 5 ракетних і 27 авіаційних ударів, також 44 рази обстріляв з РСЗВ цивільну інфраструктуру й позиції Сил оборони вздовж лінії зіткнення Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. «Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії», — зазначають у Генштабі. 2 грудня ЗСУ відбили російські атаки в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Одночасно війська РФ завдали 5 ракетних, 27 авіаційних ударів. Повідомляється про 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зазначається, що атаки відбулися по цивільній інфраструктурі та позиціях українських захисників уздовж лінії зіткнення. «Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України», — стверджує пресслужба. У Генштабі інформують, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала значних змін, немає ознак формування наступальних угруповань.Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ, а на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів ЗС Російської Федерації. На Слобожанському напрямку від обстрілів з артилерії різних типів постраждали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.

напрямку від обстрілів з артилерії різних типів постраждали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

та напрямках ворог веде оборону, обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці. На Бахмутському та Авдіївському напрямках «окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій». Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали в райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також війська РФ здійснили авіаудари неподалік від Верхньокам’янського, Соледара й Спірного.

та напрямках «окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій». Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали в райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також війська РФ здійснили авіаудари неподалік від Верхньокам’янського, Соледара й Спірного. На Новопавлівському напрямку війська РФ ведуть оборонні дії. Райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області зазнали обстрілів.

напрямку війська РФ ведуть оборонні дії. Райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області зазнали обстрілів. На Запорізькому напрямку загарбник обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області.

напрямку загарбник обороняється. Здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали позиції ЗСУ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Росіяни не припиняють обстріли передмістя та міста Херсона. Нагадаємо, за ніч ворог 9 разів поцілив по Нікопольщині: уражено житлові будинки, електромережі та газогони.