В Гостомеле срезали граффити Бэнкси

В Гостомеле (Киевская область) вандалы срезали одно из семи граффити британского уличного художника Бэнкси. Как написал в «Фейсбуке» свидетель этого события Сергей Жук, вандалы сделали это беспрепятственно у всех на виду. Полиция уже задержала их.

В комментарии «Украинской правде» в полиции Киевской области заявили, что открыли уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Задержанные объяснили, что якобы хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ.

Мы уже рассказывали, что ноябре британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь картин в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.