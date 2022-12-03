У США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

Американська компанія Northrop Grumman представила стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, який вважається найсучаснішим літаком Військово-морських сил США.
Джерела: міністерство оборони США у Twitter, сайт компанії Northrop Grumman
Деталі: Літак представили на підприємстві компанії у місті Палмдейл штату Каліфорнія.
У презентації взяв участь глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому.
За словами Остіна, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.
Ця була перша публічна презентація нового бомбардувальника ВПС США за останні 34 роки.
Контракт на розробку B-21 Raider компанія Northrop Grumman отримала у 2015 році.
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