Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру.
Експерти інституту вважають, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.
В інституті припускають, що Путін, Лавров і Пєсков робили заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.
Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують Росії випереджувальні поступки в надії переконати її вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку РФ, переконані в ISW.
Аналітики інституту зазначають, що заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з таких бажаних попередніх поступків: зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження на військові дії НАТО і Заходу в Європі.
В інституті наголосили, що Кремль зберігає розпливчастість у формулюваннях щодо предмету переговорів, ймовірно, для того, щоби переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення, чи будуть такі переговори спрямовані на припинення вогню, мирний процес або ж остаточну мирну угоду.
ISW підсумовує, що Росія виграла б від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створила б паузу в бойових діях, що дозволило б Росії зміцнити російські збройні сили для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.
Оскільки Путін не виявив особливого інтересу до припинення вогню, а Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, це свідчить про те, що Путін й надалі зосереджений на досягненні військової перемоги, вважають аналітики інституту.
Основні висновки ISW:
- Росія намагається скористатися прагненням Заходу до переговорів, щоб створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуватимуться зобов’язаними піти на випереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив в якості основи для переговорів точно такі ж вимоги, які російське МЗС висувало до вторгнення 24 лютого, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков додав додаткову вимогу, щоб Захід визнав анексовані Росією українські території.
- Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіхи української протиповітряної оборони.
- Додаткові західні системи ППО спонукають російську військову спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.
- Російські посадовці висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції, від яких Росія, скоріш за все, відмовиться та виконання яких не усуне або не зменшить існуючу загрозу для ЗАЕС.
- Українські сили здійснили локальні прориви на південний захід та північний захід від Кремінної.
- Російські війська продовжували здійснювати мінімальні просування в районі Бахмута та проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська можуть мати труднощі з належним розподілом та розгортанням сил у тилових районах на півдні України через українські удари.
- Погана логістика, непокірний мобілізований персонал та внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.
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