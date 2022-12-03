Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру.

Експерти інституту вважають, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

В інституті припускають, що Путін, Лавров і Пєсков робили заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують Росії випереджувальні поступки в надії переконати її вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку РФ, переконані в ISW.

Аналітики інституту зазначають, що заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з таких бажаних попередніх поступків: зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження на військові дії НАТО і Заходу в Європі.

В інституті наголосили, що Кремль зберігає розпливчастість у формулюваннях щодо предмету переговорів, ймовірно, для того, щоби переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення, чи будуть такі переговори спрямовані на припинення вогню, мирний процес або ж остаточну мирну угоду.

ISW підсумовує, що Росія виграла б від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створила б паузу в бойових діях, що дозволило б Росії зміцнити російські збройні сили для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.

Оскільки Путін не виявив особливого інтересу до припинення вогню, а Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, це свідчить про те, що Путін й надалі зосереджений на досягненні військової перемоги, вважають аналітики інституту.

Основні висновки ISW: