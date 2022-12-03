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Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

«Приймав у Одесі міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам’ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься», – написав Резніков.

Він додав, що в Іспанії тренуватимуть більше українських бійців, і наголосив, що країна вже надала Україні перші Hawk.

  • Про те, що уряд Іспанії передасть Україні системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, протитанкові ракетні комплекси та гармати, повідомляв 2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
3 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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