Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

«Приймав у Одесі міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам’ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься», – написав Резніков.

Він додав, що в Іспанії тренуватимуть більше українських бійців, і наголосив, що країна вже надала Україні перші Hawk.