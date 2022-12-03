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G7 і Австралія домовились про обмеження ціни на російську нафту

Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель
Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Сторони також планують відмовитися від російської нафти та нафтопроводів із РФ на внутрішніх ринках.

«G7 і Австралія приєднуються до ЄС у прийнятті обмеження ціни в $60 за барель нафти з РФ. Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи надійне постачання нафти на світові ринки. Ця політика особливо важлива для того, щоб забезпечити доступність поставок нафти в країни з низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни», — йдеться у документі.

3 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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