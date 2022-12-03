Чому варто придбати еко-сумку?

Якщо ви переймаєтеся проблемою навколишнього середовища, то ви обов’язково маєте купити еко сумку. Такий аксесуар сьогодні є практично у всіх споживачів, які регулярно ходять до магазинів на закупи. Тим паче, що еко сумки купити зараз можна у будь-якому форматі, що зумовлено великим вибором продукції від сучасних виробників. Великі і маленькі, для продуктових і промислових товарів, білі, червоні, чорні, зелені та інших кольорів — купити шопери оптом пропонує компанія «Борса» на будь-який смак.

В чому ж перевага еко-сумок?

Збереження навколишнього середовища — саме це спонукає більшість користувачів надавати перевагу зручним та якісним шоперам. Екологи стверджують, що засилля пластикових пакетів уже призвело до катастрофічного стану всю нашу планету. Адже для розкладання синтетичної одноразової упаковки в природних умовах знадобиться кілька століть. В той час, як одна сумка може слугувати декілька років, замінюючи сотні пластикових пакетів.

Окрім цього, сумки-шопери є надзвичайно привабливими і з огляду на інші причини, а саме:

Велика кількість різновидів: ці вироби різняться не лише за розмірами, але й за формою, кольором та видом використовуваного матеріалу. Класична модель являє собою основу у формі прямокутника або трапеції, оснащену довгими ручками. Розмір виробів може бути різним: від маленьких до великих. В якості основного матеріалу зазвичай використовуються різні тканини натурального та штучного походження. Проте найбільш популярними вважаються сумки з бавовни, спанбонда, плащівки.

Універсальність: еко-сумки можна використовувати практично всюди. В них носять і продукти харчування, і промислову продукцію, і книги, папери, періодику, і професійне приладдя, наприклад, різні інструменти, будматеріали, побутові товари, спортивну форму тощо. Варто зазначити, що багато хто з користувачів намагається купити кілька моделей виробів, щоб мати змогу використовувати їх в різних життєвих ситуаціях.

Практичність: виробники здебільшого підбирають такі матеріали, які могли би забезпечити не лише довгий термін експлуатації, але й гарний потенціал у плані догляду. Еко-сумка повинна легко складатися, маючи при цьому мініатюрні розміри. Адже часто їх беруть із собою на роботу, плануючи по дорозі додому заскочити за продуктами до магазину. Вони добре перуться, не втрачаючи при цьому своєї форми і не змінюючи кольору.

Надзвичайна міцність: використовувані у процесі пошиття матеріали зазвичай мають дуже щільну текстуру волокон. Тому такі шопери дуже легко витримують великі навантаження, дозволяючи транспортувати овочі, фрукти, рибу, молокопродукти та багато чого іншого. Найбільш міцними вважаються моделі, які мають прошиті хрест-навхрест ручки.

Економія коштів: купуючи таку сумку, ви будете позбавлені необхідності постійно міняти поліетиленові пакети.

За весь термін експлуатації такі вироби можуть легко замінити кілька сотень пластикових сумок. Яка це буде економія для вашої родини, досить легко підрахувати.

Особливості дизайну

Ще один важливий момент для продукції такого типу — ексклюзивність. Замовляючи оздоблення за індивідуальним проектом у виробника, компанія може придбати варіанти сумок, яких не буде ні в кого. Окрім різноманітності кольорів, ці вироби можна додатково прикрашати різними принтами (написами, малюнками, логотипами тощо). Наносяться зображення за допомогою шовкографії з використанням якісних фарб.

Замовити шопери можна гуртом або в роздріб від 1 одиниці, звернувшись в компанію «Борса».