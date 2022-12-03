Airbus решил отказаться от российского титана

Авиастроительные компании продолжают отказываться от российских металлов. Крупнейший в Европе производитель самолетов Airbus прекратит закупать титан из России в течение нескольких месяцев, сказал исполнительный директор компании Майкл Шолхорн.

Пока Airbus по-прежнему приобретает определенный процент российского титана, но стремится «стать независимыми от него», сказал Шольхорн. По его словам, это вопрос нескольких месяцев, а не лет.

«Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет», — сказал Шольхорн на брифинге по устойчивому развитию (цитата по Reuters).

Тем временем Airbus нарастила закупки титана в США и Японии, однако сертификация новых поставщиков по аэрокосмическим стандартам может занять годы, говорят источники Reuters в отрасли.

Россия — крупнейший в мире производитель титана, ценимого за его прочность и используемого в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Крупнейшая компания по производству титана в мире — «ВСМПО-Ависма». До начала войны она обеспечивала 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал «Коммерсантъ».

Главный конкурент Airbus, американский Boeing, перестал закупать титан в России еще весной 2022 года — почти сразу после начала начала войны в Украине. Компания еще несколько лет назад сформировала пул поставщиков титана по всему миру, поэтому ей удалось создать значительные запасы, говорилось в ее сообщении. Кроме того, в марте Boeing перестал приобретать в России алюминий, однако сообщила компания об этом только в сентябре

Глава Airbus Гийом Фори в апреле призывал западные страны не вводить запрет на покупки российского титана. По его словам, это больше бы навредило западной промышленности, чем российской экономике. Тогда же он сказал, что компания начала искать альтернативные источники поставок этого металла.

В итоге Евросоюз отклонил предложение о введении санкций против «ВСМПО-Ависма», после того как их не поддержали Франция и другие страны, писала в июле газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.