Хочу вести свою рубрику

Військові «єгері» поблизу Бахмута розбили вщент групу вангерівців Кремль приказал ограничить соцопросы после резкого падения поддержки войны » За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів З початку повномасштабного вторгнення на війні з Україною РФ втратила понад 90 тис. окупантів, і з них 650 за останню добу, а також 5883 бронемашини й 1564 безпілотники Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого до 2 грудня Росія втратила: особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,

танків ‒ 2916 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од,

артилерійських систем – 1905 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0). За 1 грудня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.