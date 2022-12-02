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За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів

З початку повномасштабного вторгнення на війні з Україною РФ втратила понад 90 тис. окупантів, і з них 650 за останню добу, а також 5883 бронемашини й 1564 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 2 грудня Росія втратила:

  • особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,
  • танків ‒ 2916 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1905 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 262 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

За 1 грудня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

2 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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