За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів

З початку повномасштабного вторгнення на війні з Україною РФ втратила понад 90 тис. окупантів, і з них 650 за останню добу, а також 5883 бронемашини й 1564 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 2 грудня Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,
- танків ‒ 2916 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од,
- артилерійських систем – 1905 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 262 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
За 1 грудня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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