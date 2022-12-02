Владельцы танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть из-за санкций

Владельцы нефтяных танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть из-за вступающего на днях в силу нефтяного эмбарго Евросоюза. В результате цены на морские перевозки сырья из России выросли в полтора раза, пишет Bloomberg.

Те, кто по прежнему готовы отгружать российскую нефть, требуют более высокую плату за риск. Так, если прежде ставка фрахта судна для поставок нефти из Балтийского моря в Индию составляла $9–11,5 млн, то теперь она может вырасти до $15–20 млн ($20 за баррель), сказали агентству судовые брокеры.

Рост цены на отгрузку отражает проблемы, с которыми столкнутся перевозчики российской нефти после 5 декабря — тогда вступят в силу санкции ЕС на российскую нефть. Например, некоторые крупнейшие владельцы танкеров Греции прекратят перевозку российской нефти.

Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправить российскую нефть от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке способствуют повышению ставок.

Повышение стоимости фрахта сильно влияет на себестоимость российской нефти Urals. Ее цена и так упала с начала ноября почти на 30% — вдвое больше, чем североморской марки Brent. Стоимость баррелей при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска составляет до $52 — уровня конца 2020 года, поскольку немногочисленные оставшиеся покупатели начали требовать увеличения скидок почти до 40%. При этом полная себестоимость добычи в России с учетом налогов составляет как раз около $50 за баррель, говорил директор по инвестициям «Локоинвест управление активами» Дмитрий Полевой.

В результате доходы бюджета от экспорта нефти снижаются, обновляя минимумы с начала войны: сборы вывозных пошлин на нефть держатся ниже 120 млн долларов третью неделю подряд, хотя в конце сентября превышали 150 млн долларов еженедельно.

Страны G7 и ЕС договорились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Кремля от продажи нефти и ограничить его возможность вести войну в Украине.

Когда санкции вступят в силу, европейским банкам, страховщикам и портам запретят финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера окажется выше потолка. Однако пока союзники не смогли окончательно согласовать об уровне потолка цен.

Тем не менее после долгих месяцев сложных переговоров страны «очень близки» к тому, чтобы согласовать ограничение на покупку нефти из России потолком в $60 за баррель, пишет Reuters.