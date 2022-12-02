В Израиле представили миниатюрный дрон-камикадзе Lanius

Израильская компания Elbit Systems продемонстрировала свою новинку — миниатюрный дрон Lanius, с помощью которого можно проводить тактическую разведку и точечную ликвидацию.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Маленький беспилотный летальный аппарат можно использовать для выполнения боевых задач в условиях плотной застройки, когда противника нельзя увидеть. Военные могут нести с собой дрон, запускать через окна и взрывать прямо над целью.

С помощью компьютерных систем миниатюрный БПЛА автоматически проводит идентификацию людей и способен отличать вооруженных террористов от мирных жителей. Но в компании предупреждают, что любая техника может давать сбои и привести к серьезным последствиям. При проведении точечной ликвидации, например, это может обернуться трагедией. Представители Elbit отметили, что курок в конечном итоге все равно нажимает солдат.

Мини-дрон Lanius может развить скорость 73 километра в час и нести заряд взрывчатки или другое, менее летальное оружие. Его вес в боевом снаряжении составляет 1,25 килограмма, а заряд беспилотник может нести весом до 150 граммов.

Производители отмечают, что новый дрон относится к барражирующим боеприпасам, таким как дроны-камикадзе Harpy и иранские «Шахеды-136», но в отличие от них, он не способен преодолевать большие расстояние, потому что батарея не позволяет ему находиться в воздухе более 7 минут.

Однако, при необходимости дрон можно установить на мультикоптер большего размера, который будет выполнять функцию носителя и таким образом доставить его к месту выполнения задачи, а потом запустить в нужное время.



cursorinfo.co.il