Майже 300 автівок, 8 автобусів та 80 пішоходів – черги у пунктах пропуску на виїзд з України

Станом на ранок п’ятниці, 2 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів, автобусів та пішоходів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід».

Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Устилуг» на виїзд очікують 40 легкових автомобілів. В «Угриневі» – 50 автівок, а в «Грушеві» утворилася черга з 10 автомобілів та 2 автобусів. У «Краківці» – черга з 40 автомобілів та 3 автобусів. Тоді як в «Шегинях» в чергах застрягли 90 автівок, 3 автобуси та 80 пішоходів. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в «Малих Селменцях» та «Малому Березному» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» очікує 20 автомобілів, атобусів та пішоходів немає.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. У «Тисі» та «Лужанці» на виїзд чекають по 20 легковиків.

Водночас у пунктах пропуску на румунському та молдовському напрямках черг немає узагалі.