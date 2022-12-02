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Кремль приказал ограничить соцопросы после резкого падения поддержки войны

Администрация президента решила ограничить количество открытых социологических опросов об отношении россиян к войне, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и АП.

Исследования, которые прежде регулярно публиковал государственный ВЦИОМ, станут по большей части непубличными. Причина в том, что отношение общества к военным действиям резко поменялось на девятый месяц вторжения, говорят источники «Медузы».

Закрытый опрос, который в ноябре провела для Кремля Федеральная служба охраны (ФСО), показал, что лишь 25% респондентов поддерживают продолжение войны, тогда как в июле таких было 57%. Доля выступающих за мирные переговоры с 32% выросла до 55%.

2 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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