Израильские ученые изобрели защитную «маску из воздуха»

«Мы попытались подсчитать, сколько капель все еще достигло лица, и обнаружили, что «воздушная завеса» обеспечивает высокую степень защиты, сравнимую с защитой масок», — заявил Моше Шохам, профессор Израильского технологического института Технион и соруководитель исследования.

Основанная профессором компания Wisdome Wearables вскоре начнет производство устройств, и ожидается, что они поступят в продажу в течение нескольких месяцев.

«На самом деле он выполняет две функции: во-первых, фильтрует воздух, что повышает гигиену человека, носящего «маску», а во-вторых, экран из воздуха блокирует капли и аэрозоли, переносящие вирус. То, что мы разработали, остановит распространение SARS-CoV-2, а также поможет против гриппа и других вирусов», — объяснил профессор Шохам.