Болгарія передасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

У рамках оборонної допомоги Болгарія передасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це розповів міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов.

За його словами, танки, ймовірно, Україна не отримає.

«На основі рішення парламенту, яке було прийнято, ми надамо допомогу Україні. Але танки – ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю та деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти на цей момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися», – розповів чиновник.

Він також додав, що надана Україні військова допомога не вплине на боєздатність армії Болгарії.

Міністерство оборони Болгарії повідомляє, що тип та обсяги військової допомоги обговорювали з Україною.

Уряд Болгарії наважився військову та військово-технічну підтримку України лише на початку минулого місяця. А уже через тиждень Болгарія погодилася на участь у місії Європейського Союзу з тренування українських військових EUMAM UA.