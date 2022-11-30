Варианты продвижения бренда в интернете

Сегодня активно развивается рынок продаж в интернете. Все больше предпринимателей создают свои сайты, однако для привлечения клиентов нужно заниматься раскруткой магазина. Продвижение – это масштабный процесс, состоящий из разных этапов, основным из которых является поисковая оптимизация. Однако для начала использования данного инструмента необходимо провести подготовительную работу.

Подготовка к продвижению

Цель раскрутки сайта – это увеличение количества посетителей. Поисковая оптимизация позволяет продвинуть площадку в топ поисковых запросов. Однако интернет-магазин должен быть удобным и красивым, чтобы люди хотели заказывать товар именно здесь. Очень важно до запуска SEO-продвижения проверить соответствие сайта следующим минимальным требованиям:

удобная навигация, особенно важны корзина и кнопка обратной связи;

описание каждого товара с ценой и качественными фотографиями;

наличие контактных данных, которые закреплены в верхней части сайта;

указание точного графика работы интернет-магазина и его операторов;

описание всех способов получения доставки с указанием адресов пунктов выдачи и их графиком работы;

возможность оплатить различными способами с подробным объяснением каждого варианта.

После подготовки интернет-магазина стоит его протестить, провести детальный аудит и только потом приступать к SEO-оптимизации. Компания MixDigital профессионально занимается продвижением интернет-ресурсов, на ее сайте https://mixdigital.com.ua вы можете ознакомиться со всеми услугами и тарифами.

Основные способы продвижения

Для достижения желаемого результата следует использовать различные методы продвижения, не ограничиваясь только поисковой оптимизацией. Это отличный инструмент, который показывает высокие результаты конверсии, позволяет управлять репутацией и лояльностью аудитории. Однако есть и другие методы, которые следует использовать для повышения узнаваемости бренда в сети. Самыми распространенными среди них являются:

Социальные сети. Сегодня из них идет большой трафик аудитории. Важно уметь с ней взаимодействовать и предлагать товар, от которого невозможно отказаться. Медийная реклама. Размещение информационных баннеров особенно хорошо подходит для раскрутки сайта с нуля. При грамотно оформленной афише по ней кликают многие пользователи. Контекстная реклама. Текстовое объявление удобно для теста разных гипотез, его эффективность видна уже после 2-3 дней использования.

Несмотря на знание основных методов продвижения, для выполнения этих работ лучше обратиться к специалистам. Опытные профессионалы смогут провести объективный аудит площадки и эффективно использовать рекламный бюджет, чтобы в установленные сроки увеличить количество покупателей даже в новом интернет-магазине.