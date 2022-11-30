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В ISW сказали, чому РФ змушена покладатися на погано організовані тимчасові формування

російські війська

Росія змушена покладатися на погано підготовлені та організовані тимчасові формування після того, як їй фактично довелося відмовитись від концепції батальйонно-тактичних груп через їх деградацію

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зазначає, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ.

Подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач, сказали аналітики.

В Інституті припустили, що після невдач російські війська, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.

Спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські окупанти змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані, додають експерти.

30 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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