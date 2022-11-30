Столтенберг заявив, що Україна в майбутньому стане членом НАТО

Україна одного дня зможе стати членом Північноатлантичного альянсу

Про це 29 листопада в Бухаресті заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Associated Press.

«Двері НАТО відчинені», — сказав він.

За його словами, Росія не має права вето на приєднання країн. Столтенберг нагадав, що президент Росії Володимир Путін незабаром «отримає Фінляндію і Швецію в члени НАТО». Ці країни подали заявку на членство в квітні.

«Ми також підтримуємо це щодо членства України», – наголосив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що країни Альянсу готові допомогти Україні перемогти Росію.