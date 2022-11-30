Столтенберг заявив, що Україна в майбутньому стане членом НАТО

Україна одного дня зможе стати членом Північноатлантичного альянсу
Про це 29 листопада в Бухаресті заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Associated Press.
«Двері НАТО відчинені», — сказав він.
За його словами, Росія не має права вето на приєднання країн. Столтенберг нагадав, що президент Росії Володимир Путін незабаром «отримає Фінляндію і Швецію в члени НАТО». Ці країни подали заявку на членство в квітні.
«Ми також підтримуємо це щодо членства України», – наголосив Столтенберг.
При цьому він зазначив, що країни Альянсу готові допомогти Україні перемогти Росію.
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