Производство электроэнергии в стране к настоящему времени покрывает 70% потребностей — Шмыгаль

К настоящему времени производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается цельной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. В настоящее время производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% — это дефицит, корректирующийся ограничениями потребления», — сказал он на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, сейчас работа идет следующим образом: «Укрэнерго» доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить от электростанций в тот или иной регион, а дальше облэнерго определяют, кого отключат, чтобы соблюдать установленные лимиты.

«Сейчас перед облэнерго стоят две задачи: не превышать предоставленные «Укрэнерго» лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается: не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, тогда как другие со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, он попросил местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.

«Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном запитывании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет, по крайней мере, на 5-6 часов в день», — констатировал Шмыгаль.